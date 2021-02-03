Путин отметил ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия в последнее время становится всё хуже. Об этом российский лидер сообщил на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется, — приводит слова Путина агентство «Прайм».

Глава МЭР согласился с мнением президента, отметив, что страны, активно импортирующие продовольствие, в последнее время нарастили закупки продуктов для пополнения резервов, в то время как в страны-производители столкнулись с неблагоприятными прогнозами по зерновым.

И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортёров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок. Мы в четвёртом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности, — подчеркнул министр.

Накануне NEWS.ru сообщал, что за период с середины прошлого года по конец января экспорт зерновых в России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, при этом за указанный период экспорт российской пшеницы за рубеж поставил новый рекорд.

При этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, что россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продуты питания дают результат.