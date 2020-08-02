Путин отметил мощный потенциал железнодорожного транспорта в России

https://static.news.ru/photo/4e71cbae-d496-11ea-93c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря их компетентности и ответственности отрасль демонстрирует хорошие показатели даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Глава государства подчеркнул, что многие работники встречают праздник на рабочих местах. Таким образом, по его словам, они вносят личный вклад в укрепление мощного потенциала железнодорожного транспорта.

Поезда связывают российские города и регионы, играя весомую роль в социально-экономическом развитии страны, подчеркнул президент.

Идёт масштабная модернизация существующих объектов. <...> Обустраиваются подходы к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Быстрыми темпами возводится столичный Центральный транспортный узел, обновляются локомотивный парк и подвижной состав, вводятся в эксплуатацию современные высокоскоростные поезда, — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также указал на то, что этот праздник объединяет представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Эти люди обеспечивают стабильное функционирование железнодорожного комплекса и приумножают профессиональные традиции, отметил глава государства.

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2020 году эта дата приходится на 2 августа.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра транспорта Владимир Токарев сообщил, что постепенное восстановление объёмов грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в России, сокращённое из-за пандемии коронавируса, начнётся в III квартале 2020 года.