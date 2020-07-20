Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

В России отменён особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Особый порядок оставлен только для преступлений небольшой и средней тяжести, указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Когда применяется особый порядок, то обвиняемый полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и не может потом обжаловать приговор. При этом суд назначает ему наказание на треть ниже максимального, которое предусматривает статья обвинения.
Внесённые в часть 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ поправки ограничивают применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Согласно статье 15 Уголовного кодекса РФ, к ним относятся умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает пять лет тюрьмы. В этот пункт входят и все преступления, совершённые по неосторожности.
Теперь суды не будут выносить приговоры в особом порядке по статье 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин дал охотникам право на регулирование численности животных.
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