Путин отменил день тишины при многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/3204fc9c-0822-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Закон, вводящий положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно вновь утверждённому закону, в том случае, если ЦИК РФ примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть запрещено в полночь по местному времени с наступлением дня выборов.

Также в документе регулируются сроки обжалования решений комиссий о выборах на отказ в регистрации кандидатов. Исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.

Ранее президент Владимир Путин запретил чиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство.