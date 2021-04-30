Путин отменил день тишины при многодневном голосовании

Закон, вводящий положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно вновь утверждённому закону, в том случае, если ЦИК РФ
Также в документе регулируются сроки обжалования решений комиссий о выборах на отказ в регистрации кандидатов. Исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.
Ранее президент Владимир Путин запретил чиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство.