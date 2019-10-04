В ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сделал заявление, которое, возможно, повлияет на развитие российско-украинских отношений больше, чем обмены пленными, подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и прочие формальные признаки наступающей оттепели. Глава государства, не забыв отметить независимость редакционной политики федеральных СМИ, призвал их не критиковать украинский народ.

Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете, — заявил глава государства, разом значительно сократив привычный понятийный аппарат специализирующихся на обсуждении бандеровцев телеведущих.

Безусловно, президент оставил им пространство для творчества, разрешив направить свой обличительный взгляд на киевских политиков. Но сигнал отчётливый: Кремль готов к тому, что мы снова станем братьями, и призывает подготовить к этому остальных россиян.

Хотя, справедливости ради, особой работы здесь делать и не нужно. Как следует из опроса, который проводил Левада-Центр в марте, 82% россиян к украинцам продолжают относиться хорошо, несмотря на пять лет ежедневных сводок «А что там у хохлов?», наполненных напоминаниями о коварстве и подлости ближайших соседей, особенно в том, что касается нашей общей истории.

Вообще, призыв Владимира Владимировича можно только приветствовать. Он косвенно даёт лишнее подтверждение тому, что никаких планов военного захвата Украины сейчас нет: всё-таки для настоящей войны с другим государством нужна солидная пропагандистская подготовка, направленная обычно на расчеловечивание тех, кто там живёт. С «ближайшим соседом и братским народом» даже профессиональным солдатам воевать сложнее, чем с «укрофашистами».

Что характерно, с другой стороны границы всё тоже вполне себе неплохо: о хорошем отношении к россиянам заявили 77% украинцев. А в неприязни к соседу признались с нашей стороны 13% опрошенных, а с той — 14%. При этом все прекрасно понимают, что и этих 13–14% вполне достаточно, чтобы устроить основательную кровавую заварушку. Практика показывает, что движимые ненавистью люди очень упорны в том, чтобы навязать своё видение мира другим, они шумны, потому их лучше слышно, и очень навязчивы. Все прекрасно понимают, что условный Аркадий Бабченко, что бы ни происходило, никогда уже не придёт в себя и не станет полноценным членом общества: его будущее — строчить из бункера нецензурные агитки и призывать на последний бой с «Мордором». На него уже не повлияют ни Путин, ни Зеленский, ни генеральный секретарь ООН.

Но для того, чтобы российское крикливое агрессивное меньшинство и желающее маленькой победоносной войны совсем уж не распалялось и не вовлекало в маниакальную спираль смерти близких, российский президент и дал ненавязчивое указание нашим СМИ: хватит «распятых мальчиков», время думать о том, как нам жить дальше, когда всё это сумасшествие закончится, и нам придётся посмотреть в глаза друг другу. А уж в чём Владимиру Путину нельзя отказать, так это в чувстве момента.