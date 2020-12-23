Путин: огромную территорию России необходимо «инфраструктурно сшивать»

https://static.news.ru/photo/5c4793f4-451f-11eb-84f2-fa163e074e61_660.jpg Владивосток Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Территория Российской Федерации огромна и её необходимо «сшивать» воедино за счёт развития инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в последнее время людям становится сложнее добраться с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно из-за высоких цен на авиаперевозки.

Нам важно «инфраструктурно сшивать» всю нашу огромную территорию. У нас за последние десятилетия, начиная с 90-х годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Дорого очень всё, — приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что необходимо продолжить развитие региональной авиации, и рассказал, что сейчас на Дальнем Востоке ведётся работа по созданию единого авиаперевозчика для региона. Также президент напомнил, что в России ведутся разработки нового турбовинтового самолёта Ил-114-300 для региональной гражданской авиации.

Ранее NEWS.ru писал, что президент потребовал окончательно решить вопрос о переселении россиян из аварийного жилья и добиться того, чтобы такие ситуации больше не повторялись.