https://static.news.ru/photo/836486aa-694b-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение выпустить репринт номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года и вручить его школьникам и ветеранам по всей России ко Дню Победы.

С предложением распространить выпуск газеты о победе Советского Союза над фашистской Германией к российскому лидеру обратилась член Общественной палаты Республики Крым, передаёт РИА Новости.

Произошло это во время встречи Путина с крымскими общественниками. При этом выступившая с данной инициативой член ОП отметила, что власти полуострова выступили за распространение победного номера к юбилейным торжествам по случаю 75-летия Победы.

Хорошая идея. Дело хорошее. Постараемся реализовать её пошире, — пообещал Путин.

При этом президент заметил, что девушка, предложившая сделать репринт «Правды», держала в руках листок бумаги с изображением Сталина. Путин в шутку спросил, зачем она ему показывает Иосифа Виссарионовича, а также предположил, что она хочет его напугать.

Как писал NEWS.ru, ранее российский президент раскрыл суть поправки в Конституцию о МРОТ и пенсиях.