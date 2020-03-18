Российский президент Владимир Путин поддержал предложение выпустить репринт номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года и вручить его школьникам и ветеранам по всей России ко Дню Победы.
С предложением распространить выпуск газеты о победе Советского Союза над фашистской Германией к российскому лидеру обратилась член Общественной палаты Республики Крым,
Произошло это во время встречи Путина с крымскими общественниками. При этом выступившая с данной инициативой член ОП отметила, что власти полуострова выступили за распространение победного номера к юбилейным торжествам по случаю 75-летия Победы.
Хорошая идея. Дело хорошее. Постараемся реализовать её пошире, — пообещал Путин.
При этом президент заметил, что девушка, предложившая сделать репринт «Правды», держала в руках листок бумаги с изображением Сталина. Путин в шутку спросил, зачем она ему показывает Иосифа Виссарионовича, а также предположил, что она хочет его напугать.
Как писал NEWS.ru, ранее российский президент раскрыл суть поправки в Конституцию о МРОТ и пенсиях.
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