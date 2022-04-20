Путин одобрил башкирский стартап «Айпад халява»

Российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» одобрил башкирский стартап «Айпад халява». Именно такое название послышалось главе государства во время выступления основателя проекта. Он в шутку сказал, что это название «хорошее», а к такому проекту «мы все присоединимся». На самом деле речь шла о башкирской сети «Айбат Халляр», где можно найти блюда национальной кухни.

Я запустил кафе башкирского фастфуда «Айбат халляр», где, в принципе, и готовил я сам, да и начинал всё с нуля, — начал своё выступление бизнесмен.

После этого мужчину прервал Путин и попросил повторить название сети. Президенту послышалось, что речь идёт о проекте «Айпад халява», хотя на самом деле фастфуд называется «Айбат Халляр».

Мне послышалось «Айпад халява». Ну как, хороший проект, мы все с удовольствием присоединимся, — в шутку сказал российский лидер.

На этом же заседании Путин сказал, что российские точки питания заменят на отечественном рынке ушедшие иностранные предприятия. По его мнению, это приведёт к повышению качества обслуживания россиян.

С начала военной операции на Украине российский рынок покинули несколько сетей общественного питания. В частности, сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» 14 марта заявила о закрытии кафе и ресторанов в России. При этом фирма обязалась выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 тысяч и 100 тысяч соответственно.