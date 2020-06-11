Путин оценил влияние COVID-19 на подготовку к параду Победы

https://static.news.ru/photo/6bf41fe6-abed-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Существенные коррективы внесла пандемия коронавируса на подготовку посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне парада. В их число вошло и взаимодействие с иностранными партнёрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Пандемия вносит, внесла уже существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в наши контакты, организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнёрами, — приводит слова Путина РИА Новости.

Об этом российский лидер сказал во время совещания с постоянными членами российского Совета безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 12 июня в рамках празднования Дня России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе.