Президент Владимир Путин выразил благодарность старшему поколению за создание мощной страны.
По его словам, в советское время было сделано много того, чем Россия может гордиться.
И гордимся до сих пор: победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений, — подчеркнул он.
Российский лидер выразил уверенность, что граждане должны быть благодарны отцам и дедам за такую «огромную, мощную державу».
Ранее NEWS.ru писал, что глава государства не согласился с тем, что страна всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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