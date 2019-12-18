https://static.news.ru/photo/be8f6d0a-2245-11ea-863b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выразил благодарность старшему поколению за создание мощной страны.

По его словам, в советское время было сделано много того, чем Россия может гордиться.

И гордимся до сих пор: победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений, — подчеркнул он.

Российский лидер выразил уверенность, что граждане должны быть благодарны отцам и дедам за такую «огромную, мощную державу».

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства не согласился с тем, что страна всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.