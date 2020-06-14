Путин оценил успехи России в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b436264-ae26-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из пандемии коронавируса Россия выходит уверенным темпом и с минимальными последствиями. Об этом заявил президент Владимир Путин.

При определенных издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, — сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава страны выразил надежду на то, чтобы «дай Бог, так и дальше было».

По последним данным в мире выявлены уже более 7,5 млн случаев заражения, свыше 423 тыс. человек скончались. К 14 июня в России зафиксировано 528 964 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки их стало больше на 8 835. Выздоровели 280 050 человек. Летальным исходом COVID-19 закончился для 6 948 пациентов. При этом за последние сутки скончались 119 человек.

Больше всего заразившихся в Москве. Всего заболевание подтвердилось в 205 905 случаях за всё время пандемии, 121 691 выздоровели, 3 281 умерли.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из больниц Московской области выписали 839 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Это новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса в регионе за один день.