Путин оценил способность России к быстрой мобилизации ресурсов

https://static.news.ru/photo/e382f72a-3bcc-11eb-98de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия является одной из немногих стран мира, которая смогла в условиях пандемии коронавирусной инфекции продемонстрировать возможности к быстрой мобилизации ресурсов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), которая прошла в онлайн-формате.

У нас по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты — в разы, а то и в десятки раз. Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз, — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что в стране есть ещё много проблем.

Ранее глава государства отметил скорость «мобилизации медицины» в России в период пандемии. Во время заседания Совета по культуре и искусству Путин подчеркнул, что «никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек», как для больных коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, так и для пациентов с формами болезни лёгкой и средней тяжести. Глава государства также согласился, что оптимизация прошла не без трудностей.

По данным на 11 декабря, за сутки в РФ было зарегистрировано 28 585 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 613 человек, что является антирекордом. За сутки излечился 26 171 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 2 597 711 человек, умерли за всё время пандемии 45 893 россиянина, победили болезнь 2 059 840 человек, писал NEWS.ru.