«Напряжённо»: Путин оценил работу российского правительства

https://static.news.ru/photo/d2986ee6-4058-11eb-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство работает достаточно эффективно, хотя и упустило ситуацию с ростом цен на продукты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряжённо. Я без преувеличения могу сказать — и днём, и ночью, — подчеркнул он во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, кабинет министров формировался под стратегические цели и он отвечает этим задачам. Так, российские власти на фоне пандемии сконцентрировали усилия на поддержке граждан и направили только на прямую помощь россиянам 838 млрд рублей. Глава государства отметил, что это «огромные деньги».

Также, комментируя недавнюю смену пяти федеральных министров и назначение Александра Новака зампредседателя кабмина, он сообщил, что кадровые перестановки в правительстве предлагал премьер-министр Михаил Мишустин, новых изменений он не планирует.

Ранее российский лидер сообщил, что инструменты для снижения резко выросших цен на товары первой необходимости имеются и давно известны. Правительству нужно было своевременно реагировать. Он признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая.

Как писал NEWS.ru, экономист Михаил Хазин заявил, что президент РФ Владимир Путин с целью обеспечения в стране экономического роста намерен устроить «чистку» элит. По его словам, нынешняя прозападная элита в России делает всё, чтобы экономического роста не было, поэтому с ней «разберутся» после выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года.