Путин оценил работу «нормативной гильотины»

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил реформу контрольно-надзорной деятельности в стране. По его словам, в результате действия так называемой нормативной гильотины ликвидировано порядка 12,5 тысячи нормативных актов. Об успехах реформы глава государства поведал на встрече с членами «Деловой России», его слова приводит РИА Новости.

«Гильотина», на мой взгляд, сработала, правительство провело очень большую работу вместе с бизнесом: 12,5 тысячи нормативных актов ликвидировано, возникли, правда, новые — 400 с чем-то, — но они новые, необходимые для соответствующей регулиторики, — сказал президент.

«Нормативной» или, иначе, «регуляторной гильотиной» называют реформу контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает полный пересмотри предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование начало действовать с 1 июля 2021 года.

Закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, которое закрепляет права и обязанности основных участников подобной деятельности.

Кроме того, предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых форматов контроля, в том числе контрольной закупки и выездных обследований. Во главу угла при этом ставятся профилактические меры: рекомендации и консультирование.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», что правительством страны не планируется введение дополнительных ограничений из-за «омикрон»-штамма. По словам лидера государства, ограничения для контактных лиц, вероятно, будут сниматься в ближайшее время.