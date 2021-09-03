Путин объяснил, в чём значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса

Президент России Владимир Путин заявил о том, что международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Приветствие главы государства участникам форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил в своём приветствии Владимир Путин, в рамах Хабаровского процесса 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну и оказался виновен в преступлениях против человечности.

По словам Путина, проведение Хабаровского процесса помогло СССР выразить принципиальную позицию относительно грубого нарушения норм международного права, в том числе запрета на использование химического и биологического оружия.

Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года, — подчеркнул Путин.

Поэтому нынешнее мероприятие имеет особое как научное, так и практическое звучание.

Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события истории Второй мировой войны и не допустить их повторения, — отметил глава российского государства.

По мнению президента, форум поможет в осмыслении исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности.

Форум проходит в столице региона 6–7 сентября, он посвящён малоизвестной странице Второй мировой войны: Хабаровскому процессу 1949 года и приурочен к 75-летию Токийского трибунала на Дальнем Востоке, проходившего в 1946–1948 годах.