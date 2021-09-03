Путин объяснил, в чём значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса

Президент России Владимир Путин заявил о том, что международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Приветствие главы государства участникам форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Как
По словам Путина, проведение Хабаровского процесса помогло СССР выразить принципиальную позицию относительно грубого нарушения норм международного права, в том числе запрета на использование химического и биологического оружия.
Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года, — подчеркнул Путин.
Поэтому нынешнее мероприятие имеет особое как научное, так и практическое звучание.
Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события истории Второй мировой войны и не допустить их повторения, — отметил глава российского государства.
По мнению президента, форум поможет в осмыслении исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности.
Форум проходит в столице региона 6–7 сентября, он посвящён малоизвестной странице Второй мировой войны: Хабаровскому процессу 1949 года и приурочен к 75-летию Токийского трибунала на Дальнем Востоке, проходившего в 1946–1948 годах.