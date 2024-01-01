Путин объяснил просчет Запада в попытке задушить экономику России Путин: в России устойчивая экономика, несмотря на попытки Запада ее блокировать

Фото: kremlin.ru

Российская финансовая система остается устойчивой даже в условиях отключения страны от международной системы расчетов SWIFT, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского в понедельник,1 января. Ожидаемых плодов по удушению экономики Запад не получил, страна продолжает работать с партнерами по экспорту, передает Кремль.

У нас устойчивые экономика и финансовая система, — подчеркнул глава государства.

Президент предположил, что ставка на лишение России SWIFT заключалась в том, что тогда бы экономика рухнула, однако этого не произошло. Путин добавил, что РФ продолжает поставлять товары традиционного экспорта.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ситуация в мировой экономике в 2023 году существенно изменилась в пользу России. Она, в частности, напомнила о том, что РФ смогла обогнать ФРГ в рейтинге крупнейших экономических держав.

В конце 2023 года российский Минфин подсчитал, что дополнительные доходы от ненефтегазового сектора экономики превысили 3 трлн рублей. При этом в ведомстве подчеркнули, что федеральный бюджет около трети своих доходов пополняет за счет именно нефтегазовых источников. Однако в министерстве заверили, что даже если цена на нефть будет ниже запланированной, то все обязательства будут выполнены.