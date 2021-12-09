Путин обвинил «Мемориал» в защите террористических организаций

Владимир Путин допустил, что правозащитная организация «Мемориал» (организация, выполняющая функцию иноагента) может защищать террористические организации. Об этом президент заявил во время встречи с членами СПЧ.

В ходе встречи с членаи СПЧ журналист Николай Сванидзе попросил президента обратить внимание на ситуацию с правозащитной организацией "Мемориал".

Судебный процесс не завершен, надо будет посмотреть, как будет идти разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным, - сказал глава государства.

По словам Путина, перед мероприятием ему предоставили справки о данном НКО. В них, в частности, содержалась информация о том, что «Мемориал» защищает организации, находящиеся в списках террористических и экстремистских. Таким образом, данные говорят о том, что «Мемориал» совершал нарушения неоднократно и демонстративно.

По поводу международных организаций, которые «Мемориал» пытается защищать: они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования, — отметил глава российского государства.

Правозащитный центр "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году.