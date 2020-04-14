Путин обсудит с кабмином развитие радиоэлектронной промышленности

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции и обсудит с ними развитие радиоэлектронной промышленности. Об этом
В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу, — сказано в сообщении.
Отмечается также, что с докладом выступят заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Кроме того, в ходе совещания будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как чувствует себя Владимир Путин.
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