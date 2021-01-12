Путин обсудит с кабмином планы дорожного строительства

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Президент Владимир Путин проведёт совещание с членами российского правительство, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021-2023 годы.

По данным пресс-службы Кремля, российский лидер встретится с членами кабмина 13 января.

Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы, — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что с докладами на соответствующую тему выступят зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, участники совещания обсудят ряд других актуальных вопросов.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин дал поручение кабмину найти дополнительные ресурсы на развитие дорожного строительства в ближайшие три года. Также глава государства призвал активнее использовать инфраструктурные облигации в этой сфере.