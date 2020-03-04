https://static.news.ru/photo/5734e0a2-5e4c-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин провёл переговоры. Он встретился с постоянными членами Совета безопасности России для обсуждения ситуации в Сирии и российско-турецких отношений.

Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба. Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турецких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу и другие.

NEWS.ru писал ранее, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе. Для этого он прилетит в Москву 5 марта 2020 года.