Путин обсудил с Совбезом предотвращение угроз внутренней безопасности

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Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза России. В его ходе обсуждался вопрос новых мер, направленных на предотвращение угроз в сфере внутренней безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности, — сказал глава государства, открывая совещание.

С докладом по данному вопросу выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Совещание проходило в формате видеоконференции. В нём принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие высокопоставленные чиновники.

На заседании Совбеза РФ, прошедшем 22 марта, обсуждался ход военной спецоперации на Украине. Кроме того, Путин рассказал участникам встречи о своих международных контактах.