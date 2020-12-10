Путин обратил внимание на выступления COVID-диссидентов

https://static.news.ru/photo/70824dd6-3adf-11eb-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин считает, что реакция несогласных с требованиями и мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, требует экспертной оценки. Об этом глава страны сообщил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка нашего совета была и остаётся крайне востребованной. Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые COVID-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства, — отметил политик.

Президент подчеркнул, что в этой ситуации необходимы понимание того, что происходит, и экспертиза от профессионалов.

Несмотря на борцов с ограничительными мерами, на сегодняшний день вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» получили более 150 тысяч жителей России. Об этом в четверг, 10 декабря, в разговоре с журналистами сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Предварительные данные по исследованию «Спутник V» свидетельствуют, что эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%, сообщал NEWS.ru.