Путин о ситуации в авиаотрасли: Запад сделал свой шаг, и мы должны ответить

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в авиационной отрасли, заявил, что прежнего взаимодействия с бывшими западными партнёрам в ближайшее время не ожидается. По словам главы государства страны Запада сделали свой шаг, и Россия должна на него ответить. Заявление главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

Прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время не будет. Мы не собираемся закрываться. И мы не будем закрытой страной. Но мы должны исходить из реалий, которые складываются, — заявил Путин.

Ранее на официальном сайте Росавиации появилось сообщение, что федеральное агенство воздушного транспорта России разрабатывает комплекс мер поддержки авиаотрасли. Они направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года. Данная инициатива возникла на фоне западных санкций, в том числе закрытия неба ряда стран и запрета поставки воздушных судов и комплектующих.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил, что почти весь южный комплекс аэропорта Шереметьево приостановил работу из-за того, что самолёты российских авиакомпаний практически перестали летать за границу, а воздушные суда иностранных перевозчиков — в Россию. Он считает, что вынужденный простой продлится, пока действуют санкции.