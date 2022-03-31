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Путин о ситуации в авиаотрасли: Запад сделал свой шаг, и мы должны ответить

16:57, 31 марта 2022
Путин о ситуации в авиаотрасли: Запад сделал свой шаг, и мы должны ответить Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в авиационной отрасли, заявил, что прежнего взаимодействия с бывшими западными партнёрам в ближайшее время не ожидается. По словам главы государства страны Запада сделали свой шаг, и Россия должна на него ответить. Заявление главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

Прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время не будет. Мы не собираемся закрываться. И мы не будем закрытой страной. Но мы должны исходить из реалий, которые складываются, заявил Путин.

Ранее на официальном сайте Росавиации появилось сообщение, что федеральное агенство воздушного транспорта России разрабатывает комплекс мер поддержки авиаотрасли. Они направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года. Данная инициатива возникла на фоне западных санкций, в том числе закрытия неба ряда стран и запрета поставки воздушных судов и комплектующих.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил, что почти весь южный комплекс аэропорта Шереметьево приостановил работу из-за того, что самолёты российских авиакомпаний практически перестали летать за границу, а воздушные суда иностранных перевозчиков — в Россию. Он считает, что вынужденный простой продлится, пока действуют санкции.

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