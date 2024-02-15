Путин о Карлсоне, возвращение Пугачевой, лейбл Лады Дэнс: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Реакция президента России Владимира Путина на общение с американским журналистом Такером Карлсоном, рассуждения народной артистки РФ Екатерины Шавриной о возможном возвращении ее коллеги по сцене Аллы Пугачевой, планы певицы Лады Дэнс открыть собственный лейбл, смертельная атака ВСУ на Белгород — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какая черта Карлсона лишила Путина удовольствия от интервью?

Президент России Владимир Путин признался, что не получил «полного удовольствия» от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя, передает пресс-служба Кремля.

«Я-то, честно говоря, думал, что он будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел. Потому что это давало бы мне на вопросы так же остро отвечать. Но он избрал другую тактику, <...> на удивление, для западного журналиста оказался терпеливым и не давал мне повода сделать то, к чему я был готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», — посмеялся Путин.

При этом Карлсон четко следовал своему плану, был внимателен, уточнил Путин. Это делает журналиста, по мнению российского лидера, «опасным человеком».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Такер Карлсон

В то же время президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик поблагодарил экс-телеведущего Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась не по вине России.

«Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают, — хорошо», — сказал Путин.

Интервью Путина Карлсону действительно вызвало острую реакцию среди политиков на Западе. Так, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Путин «изложил абсолютно абсурдную версию конфликта на Украине, но с ясной целью» — оправдать присоединение украинских территорий к России.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на замечание президента России об инциденте с овацией, которую устроили в парламенте Канады бывшему украинскому военнослужащему, члену дивизии СС «Галиция» Ярославу Гунько. По мнению канадского лидера, слова президента были «пропагандой, чтобы скрыть истинные намерения».

Особенно яростно раскритиковал интервью Такера Карлсона бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который назвал журналиста «марионеткой тирана, диктофоном диктатора и предателем журналистики». В Еврокомиссии не захотели обсуждать интервью с журналистами, заявив, что «не услышали ничего нового».

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон

Но на Западе также нашлись и защитники Карлсона. Так, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что устаревшие СМИ и демократический истеблишмент ругали журналиста несколько дней за то, что он просто хорошо выполнил свою работу.

«Американцы умеют вести разговоры, заставляющие задуматься. Мы можем справиться с опасными мыслями или противоположными идеями, которые не вписываются в повестку. Дайте нам самим решать», — сказал он.

Евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски, в свою очередь, назвал интервью «острым». А авторы паблика End Wokeness подчеркнули, что «Путин дал лекцию по сотням лет истории Восточной Европы на 28 с лишним минут без единой шпаргалки».

Вернется ли в Россию осудившая СВО Пугачева?

Народная артистка России Екатерина Шаврина выразила уверенность в том, что ее коллега Алла Пугачева никогда не покинет Москву навсегда. В беседе с MK.RU она отметила, что Примадонна лишь на время уехала за границу из-за супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В связи с этим Шаврина призвала не винить Пугачеву.

«Она [Пугачева] и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я, например, вообще не могу без Москвы, задыхаюсь. Приезжаю за границу: дней десять — и мне уже домой надо, в Москву. И она такая же. Я не знаю, как можно уехать из Москвы навсегда. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо», — сказала певица.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Народная артистка России Екатерина Шаврина

Шаврина добавила, что Пугачева всегда любила Москву. По словам артистки, именно российская столица сделала ее и Примадонну людьми.

«Мы столько вместе учились в ГИТИСе, столько всего прошли в Москве. Она нас поставила, собственно, на ноги, сделала людьми, „родила“ нас. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — констатировала Шаврина.

Местоположение Пугачевой и ее детей сейчас неизвестно. В декабре она с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников сообщалось, что артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон. Однако пранкер Сурен Каграманов (Сорян) заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

В последний раз Пугачеву видели в России 3 ноября. Она прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники службы и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате.

По данным Telegram-канала Mash, во время последнего визита в Россию Примадонна общалась с сотрудниками ФСБ. Журналисты выяснили, что певицу опрашивали около часа, интересовались целью приезда, а также как долго она пробудет в стране.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Почему Лада Дэнс захотела открыть собственный лейбл?

Певица Лада Дэнс на «Празднике для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце призналась, что хочет открыть собственный лейбл. По ее словам, у нее уже накопилось свыше ста новых песен, но она устала «бегать и просить». При этом артистка отметила, что реализовать ее идею пока сложно, потому что, во-первых, на это требуется много денег, а во-вторых, нелегко пробиться «через толщу» яркого контента.

«Я очень люблю делать музыку. Я хочу открыть свой лейбл. Потому что устала бегать постоянно и просить „возьмите, возьмите, возьмите“. У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это всё. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это всё... Сейчас огромное количество музыки и вообще контента. Контент очень яркий. <...> Стараясь пробиться через такую толщу, понимаешь, это очень сложно», — призналась Дэнс.

В августе 2023 года в Подольске произошло ДТП с такси, в котором находилась певица. Ее экстренно госпитализировали с места происшествия на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.

Уже в сентябре директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что Дэнс постепенно восстанавливается после ДТП, чувствует себя прекрасно и готовится к реализации новых творческих планов. Он также раскрыл, что артистка готовит новый альбом.

Фото: NEWS.ru Лада Дэнс

Что известно о новой атаке ВСУ на Белгород?

Вооруженные силы Украины днем 15 февраля нанесли новый удар по гражданским объектам в Белгороде. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. Первыми об этом сообщили Telegram-каналы и СМИ, позднее информацию о случившемся подтвердили Минобороны России и губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в российском военном ведомстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов ВСУ над территорией Белгородской области. По его данным, украинские войска использовали для атаки реактивные системы залпового огня «Вампир».

«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в министерстве.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в г. Белгород

В свою очередь Гладков подтвердил, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие. Позднее Минздрав региона уточнил, что жертвами атаки стали шесть человек, еще 17 пострадали. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова рассказала, что среди погибших оказался четырехмесячный ребенок. Осколок ракеты упал на коляску, в которой находился младенец.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», ВСУ применили ракеты сербского производства для нанесения удара. По словам авторов канала, об этом свидетельствуют обломки ракет, обнаруженные и сфотографированные местными жителями. В публикации утверждается, что внешний вид обломков напоминает сербские 122-мм ракеты ER Grad 2000 (G2000). В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти обратятся в Совет Безопасности ООН из-за ракетного обстрела Белгорода. Она назвала случившееся актом терроризма.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала она.

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