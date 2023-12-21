Путин: необходимо расширить национальные цели развития до 2036 года

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширения национальных целей развития и горизонта планирования до 2036 года. Он напомнил, что в следующем году действующие нацпроекты, инициированные в 2018 году, завершаются.

А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты, — сказал президент.

Глава государства, выступая 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, также обозначил основным критерием эффективности работы властей оценку граждан. Он призвал ориентироваться на этот показатель, при работе в рамках национальных проектов, несмотря на то, что их цели определены до 2030 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ за пять лет направило на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей. В центре внимания этих инициатив находятся граждане страны, повышение качества их жизни, отметил он.