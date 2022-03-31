Путин: западные санкции - плата за свободу и независимость России

Западные санкции — это плата за свободу, право быть независимыми, право быть Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения, сообщает РИА Новости.

По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями, — подчеркнул президент РФ.

Также в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валюте стран, являющихся надёжными партнёрами.

Ранее кандидат политических наук Александр Маркин предложил всю торговлю с Китаем перевести на рубли и юани. Мир — это не только страны Запада, у России есть и другие партнёры, отметил он.