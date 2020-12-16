Путин назвал вопрос Шнурова о русских хакерах провокацией

https://static.news.ru/photo/6296c3dc-4052-11eb-ab62-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта и шоумена Сергея Шнурова о том, почему русские хакеры не помогли президенту США Дональду Трамп переизбраться на второй срок. Политик заявил, что это не вопрос, а провокация.

Ранее ФБР подтвердило, что на правительственные сети США была осуществлена масштабная кибератаки. В Штатах уверены, что за этим стоят хакеры из России. Путин категорически отрицает подобные домыслы.

Вопрос про хакеров считаю провокацией с вашей стороны. Россия не вмешивалась во внутренние дела США, это всё домыслы и повод, чтобы портить отношения между Россией и США. Российско-американские отношения давно стали заложником внутренней политики США, — констатировал Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду, что новая американская администрация и избранный президент Джо Байден с пониманием отнесётся к этой ситуации. По словам Путина, Байден опытный человек, и при нём хотя бы часть проблем в российско-американских отношений должна решиться.

Говоря о Трампе, Сергей Шнуров, выступивший от имени телеканала RTVI, также спросил, готова ли Россия поддержать его, как это произошло с Эдвардом Сноуденом. Кроме того, его интересовало, сможет ли американец при желании трудоустроиться в нашей стране.

Трампу нет необходимости трудоустраиваться. У него большая база поддержки в США, как я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни страны, — отметил Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер не сомневается, что в выборы в РФ будет производиться внешнее вмешательство. На большой пресс-конференции глава государства заявил, что Россия готовится к этому и сможет эффективно противостоять подобному воздействию.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.