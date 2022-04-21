Путин назвал участников освобождения Мариуполя героями

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу назвал участников освобождения украинского города Мариуполь героями. Глава государства попросил руководителя оборонного ведомства представить отличившихся военных к государственным наградам, сообщается на сайте Кремля.

Я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои. В понимании всей России. Они все герои, — сказал Путин.

Российский лидер также предложил увековечить память российских военнослужащих, кто проявил героизм и пожертвовал своей жизнью в Донбассе. Кроме того, Путин предложил подумать над мерами поддержки российских военных, участвующих в спецоперации, особенно тех, кто получил ранение в результате выполнения боевых задач.

На встрече Шойгу заявил, что город Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории металлургического комбината «Азовсталь» ещё остаются боевики.

В начале апреля Минобороны России открыло первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Он расположен в филиале госпиталя Вишневского в Москве. Замминистра обороны Николай Панков заявил, что все его пациенты получат возможность проходить дальнейшую воинскую службу.