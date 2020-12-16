Путин: новые вакцины от COVID-19 в России появятся в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/91ded65c-411a-11eb-a874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые российские вакцины от коронавируса должны появиться в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Россия готова содействовать всем странам СНГ в вакцинации населения с использованием российских вакцин.

Имеются в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины, — отметил он в ходе заседания Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

Путин также рассказал, что страны СНГ завершают работу над планом совместных противоэпидемических мероприятий. Он касается оглашений о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера.

Ранее российский лидер заявил, что уровень защиты, который даёт вакцина от коронавируса российского производства, достигает 97%.

Как писал NEWS.ru, авторитетный американский журнал Science опубликовал список важнейших научных достижений 2020 года. По версии журнала, создание вакцин от коронавируса, в частности российского препарата «Спутник V», признано главным научным прорывом года.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.