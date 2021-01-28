Путин назвал непростой ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/eebbded8-6226-11eb-a04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке непростая, однако Россия знает обо всех угрозах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза российский лидер отметил, что у него нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона.

Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах, — подчеркнул он.

По его словам, именно этот вопрос необходимо обсудить в ходе завещания. Путин также сообщил, что по линии ряда ведомств и правительства ведётся постоянная работа по развитию Дальнего Востока.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на программу льготных авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.