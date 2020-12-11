Путин назвал недопустимыми запреты на оценку деятельности властей

https://static.news.ru/photo/61921180-3bb1-11eb-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрещать кому бы то ни было давать оценку деятельности властей недопустимо, считает президент России Владимир Путин.

Об этом президент заявил, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Путин заявлял, что, несмотря на принятие закона, запрещающего оскорблять государственную власть, критика в отношении властей должна сохраняться. По его словам, это важный инструмент улучшения функций государственных органов власти.

Он подчёркивал, что этот закон направлен на защиту национальных символов. Это обязано делать каждое цивилизованное государство.