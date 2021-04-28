Путин назвал быстрой и адекватной реакцию России на пандемию

https://static.news.ru/photo/4194f1be-a820-11eb-a9d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики быстро и адекватно отреагировали на развитие пандемии коронавируса. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

Во время осмотра нового здания станции скорой медицинской помощи в петербургском Пушкине глава государства заявил , что отечественная система здравоохранения оказалась устойчивой под натиском эпидемии. Кроме того, она показала себя мобильной и гибкой к сложившейся ситуации.

Мы относительно быстро очень отреагировали, как этого требовала обстановка, — сказал Путин.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин высказал мнение, что Россия прошла через самую острую фазу пандемии.