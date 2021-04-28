Путин назвал быстрой и адекватной реакцию России на пандемию

Российские медики быстро и адекватно отреагировали на развитие пандемии коронавируса. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин, передаёт РИА Новости.
Во время осмотра нового здания станции скорой медицинской помощи в петербургском Пушкине глава государства
Мы относительно быстро очень отреагировали, как этого требовала обстановка, — сказал Путин.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.
В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин высказал мнение, что Россия прошла через самую острую фазу пандемии.