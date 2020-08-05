Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции

https://static.news.ru/photo/74d666ac-d7b5-11ea-ac57-fa163e074e61_660.jpg Олег Свириденко Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.

Соответствующий указ был опубликован на онлайн-портале правовой информации.

Назначить Свириденко Олега Михайловича заместителем министра юстиции Российской Федерации, — говорится в указе.

Свириденко с 1992 по 2011 годы был судьёй Арбитражного суда Москвы, с 2002 по 2005 годы занимал пост зампреда, с 2005 — председателя суда.

С 2011 по 2014 годы был председателем Федерального арбитражного суда Центрального округа.

В 2014 году был назначен председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

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