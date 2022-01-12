Путин назначил нового посла России в Индии

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил нового посла РФ в Индии. Должность получил ранее занимавший пост замдиректора Второго департамента Азии российского МИД Денис Алипов, сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Назначить Алипова Дениса Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Индии, — говорится в указе.

Ранее эту должность занимал Кудашев Николай Ришатович, который другим указом президента был назначен на должность посла РФ в Сингапуре.

11 января Путин подписал указ о назначении Александра Золотова послом в Тунисе. Золотов был послом в Алжире в период с ноября 2011 года по июль 2017-го. После этого дипломат занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала в пятницу, 31 декабря, объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата. Такое требование выдвинула премьер-министр Альбина Курти.

В октябре этого года президент самопровозглашённого государства Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии, обвинив Россию в «дестабилизирующей политике».