Путин назначил нового посла России в Тунисе

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Президент России Владимир Путин 11 января назначил Александра Золотова на должность посла РФ в Тунисе. Документ о вступлении нового посла в должность опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить Золотова Александра Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике, — говорится в указе.

Другим указом президент освободил от вышеупомянутой должности Сергея Николаева.

Золотов был послом в Алжире в период с ноября 2011 года по июль 2017-го. После этого дипломат занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала в пятницу, 31 декабря, объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата. Такое требование выдвинула премьер-министр Альбина Курти.

В октябре этого года президент самопровозглашённого государства Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии, обвинив Россию в «дестабилизирующей политике».