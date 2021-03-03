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Россия

Путин назначил главу СЭБ первым заместителем директора ФСБ

07:16, 04 марта 2021
Фото: fsb.ru

Владимир Путин назначил первого заместителя директора Федеральной службы безопасности. Им стал генерал-полковник Сергей Королёв, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

По словам двух собеседников издания, указ о назначении президент подписал 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием главы государства.

До своего нынешнего назначения Сергей Королёв занимал должность руководителя одного из ключевых подразделений ведомства — Службы экономической безопасности (СЭБ). Источники также сообщили, что в настоящее время обязанности руководителя СЭБ исполняет первый замглавы службы Сергей Алпатов.

РБК направил запрос в службу общественных связей ФСБ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса новым заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом писал NEWS.ru.

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