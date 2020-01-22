Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посвятить науке ближайшее заседание Госсовета. Об этом он сообщил на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».
Мы в ближайшее время планируем провести совет по науке и президиум Госсовета, посвящённый той же теме — теме развития науки и инноваций. Сделаем это совмещённо, — цитирует Путина ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета, первоначально созданного как совещательный орган при главе страны «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».
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