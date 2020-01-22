https://static.news.ru/photo/cfe11dd4-3d33-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посвятить науке ближайшее заседание Госсовета. Об этом он сообщил на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».

Мы в ближайшее время планируем провести совет по науке и президиум Госсовета, посвящённый той же теме — теме развития науки и инноваций. Сделаем это совмещённо, — цитирует Путина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета, первоначально созданного как совещательный орган при главе страны «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».