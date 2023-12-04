Путин наградил волонтера года Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на выставке «Россия» в Москве вручил премию «Волонтер года» жительнице Воронежа Наталье Аминевой, передает РИА Новости. Женщина вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает российским военным тем, что изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки.

Трудно быть лучшим из лучших. Да и, пожалуй, вручение номинации «Лучший волонтер года», это скорее символ. Но, тем не менее, символ заслуженный. Я традиционно вручаю этот приз. Сделаю это с большим удовольствием, — сказал глава государства.

Путин отметил, что добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся, по его словам, передается из поколения в поколение. Глава государства поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам СВО и их семьям.

Ранее Путин на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ пообщался с юным волонтером, помогающим участникам специальной военной операции на Украине. Мальчик рассказал, что инициировал проект по созданию теплых вещей для солдат и теперь планирует производство одеял и подушек. В конце беседы российский лидер «дал пять» школьнику.