Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого российского Ми-24

https://static.news.ru/photo/fd86679a-266b-11eb-ab5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа сбитого российского вертолёта Ми-24 орденами Мужества. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно), — говорится на сайте Кремля.

Награды военным были присуждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

После трагедии президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели переговоры. Азербайджанский лидер заверил российского коллегу, что накажет тех, кто виновен в случившемся.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия ждёт от Азербайджана данных по расследованию о сбитом российском вертолёте. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями, в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.