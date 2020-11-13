Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого российского Ми-24

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа сбитого российского вертолёта Ми-24 орденами Мужества. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили представители пресс-службы Кремля.
Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно), — говорится на сайте Кремля.
Награды военным были присуждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.
После трагедии президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели переговоры. Азербайджанский лидер заверил российского коллегу, что накажет тех, кто виновен в случившемся.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия ждёт от Азербайджана данных по расследованию о сбитом российском вертолёте. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В соответствии с достигнутыми договорённостями, в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.