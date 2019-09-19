Российский президент подписал указ о награждении нескольких членов Совета Федерации. Звание Героя труда он присвоил бывшему председателю Совмина СССР, а ныне сенатору Николаю Рыжкову, которому 28 сентября исполняется 90 лет. Документ опубликован на
За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Рыжкову Николаю Ивановичу, — указано в документе.
Орденом Александра Невского за многолетнюю добросовестную работу награждены сенаторы Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова. Также орденом Дружбы награждены сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сенаторы Дмитрий Василенко, Алексей Кондратенко, Владимир Лаптев и Олег Цепкин.
В начале сентября глава государства подписал указ о награждении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и зампредседателя ЦИК Николая Булаева государственными орденами, писал News.ru.