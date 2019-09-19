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Первый полёт российского пассажирского лайнера Ил-114 намечен на ноябрь 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.

С 2023 года запустить в серийное производство и начиная с этого периода выпускать по 12 самолётов в год, — цитирует его ТАСС. Ранее News.ru писал, что Индия собирается наладить локальное...