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Путин наградил медалью волжанина Данилова, спасшего двух тонущих детей

23:12, 25 октября 2021
Путин наградил медалью волжанина Данилова, спасшего двух тонущих детей Фото: Kremlin.ru
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Житель Волжского Валерий Данилов награждён медалью «За спасение погибавших». Он вытащил из ледяной воды двух тонущих детей. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Данилова Валерия Александровича, — сказано в документе.

В марте 2021 года 26-летний житель города Волжского Волгоградской области Данилов сумел вытащить из реки Ахтуба двух из трёх провалившихся под лёд детей. Они оказались в воде, гуляя по замёрзшей реке. Мужчина смог спасти двух из них, третий позже скончался.

Ранее стало известно, что Путин наградил музыканта Игоря Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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