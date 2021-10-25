Путин наградил медалью волжанина Данилова, спасшего двух тонущих детей

Житель Волжского Валерий Данилов награждён медалью «За спасение погибавших». Он вытащил из ледяной воды двух тонущих детей. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Данилова Валерия Александровича, — сказано в документе.

В марте 2021 года 26-летний житель города Волжского Волгоградской области Данилов сумел вытащить из реки Ахтуба двух из трёх провалившихся под лёд детей. Они оказались в воде, гуляя по замёрзшей реке. Мужчина смог спасти двух из них, третий позже скончался.

Ранее стало известно, что Путин наградил музыканта Игоря Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.