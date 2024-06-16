Путин на следующей неделе посетит российский регион

Фото: kremlin.ru/ Алексей Даничев/РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит российский регион, следует из анонса программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», опубликованного в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Однако о каком субъекте страны идет речь, не уточняется.

Глава государства на грядущей неделе также встретится с выпускниками военных вузов и проведет совещание по миграционной политике. Кроме того, у него запланированы международные контакты, но подробностей о переговорах пока нет.

Ранее Путин обратился к врачам по случаю профессионального праздника и заявил, что в условиях специальной военной операции медицинские работники проявляют свои лучшие качества, высочайший профессионализм и неизменную отзывчивость. По словам главы государства, на поле боя они лечат раненых, проводят сложнейшие операции и внедряют новые методы реабилитации.

Российский лидер также поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что организации этой религии уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Путин подчеркнул, что они действенно помогают участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.