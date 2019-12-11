https://static.news.ru/photo/c0cfd104-1c5a-11ea-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин встретился с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским и поздравил его с предстоящим 30-летием партии.

Путин заявил, что он уверен в том, что Жириновский искренне стремится к тому, чтоб страна жила лучше, хотя могут возникать и споры о том, каким путём нужно добиваться поставленных целей.

Хочу Вас поблагодарить за всё, что Вы делаете для развития страны, — цитирует президента «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал клоуном Владимира Жириновского, а его взгляды сравнил с фашистскими. Так Горбачёв прокомментировал высказывание лидера ЛДПР о том, что первый президент «продал родину».