Путин взял на личный контроль темпы ввода дополнительных коек в больницах

https://static.news.ru/photo/1fbae27c-8096-11ea-ace8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин держит на контроле готовность медицинских организаций, в том числе по наличию необходимых койко-мест в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Президент лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, имеется в виду койко-мест, специально оборудованных по регионам, и процесс укомплектования этих койко-мест нужным оборудованием и средствами защиты, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, план действий властей в нынешних условиях не меняется, а тактика заключается в наращивании мощности медицинских организаций.

Что касается прогнозов по развитию ситуации, то этим в РФ занимаются главы профильных медицинских организаций, научно-медицинских центров. Данные по росту числа заболевших COVID-19 и количеству выздоровевших собираются по регионам и также анализируются.

Какого-то точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваний. Во главе угла находится здоровье граждан, — подчеркнул Песков.

На сегодняшний день в России 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, а 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, Путин в пятницу примет участие в открытии нескольких больниц по видеосвязи.