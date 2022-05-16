Путин: количество военных учений в рамках ОДКБ будет увеличиваться

kremlin.ru /

На осень запланирована серия общих военных учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на встрече глав государств — членов блока в Кремле. Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие союзной организации и добавил, что лидеры стран — членов ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. Заседание транслировал телеканал «Россия 24».

Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше, имею в виду и непростые времена, — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что за минувшие десятилетия организация только окрепла и приобрела заслуженное уважение. Зрелость организации доказала миротворческая операция в Казахстане. Лидеры стран союзной организации примут совместное заявление о военном взаимодействии, добавил президент.

Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учётом опыта, приобретённого в ходе в том числе упомянутой операции, будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнёрски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене, — подытожил Путин.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с NEWS.ru заявил, что за 20 лет Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогла сохранить военно-политическое влияние России на постсоветском пространстве. По его словам, во всех странах ОДКБ, кроме Белоруссии, есть российские базы, и это позволяет РФ контролировать подступы к своим границам. Однако собеседник добавил, что организации нужно работать над единством блока.