Путин: иностранные партнёры ущемляют права российских СМИ

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Зарубежный власти, которые активно пропагандируют свободу слова, регулярно ущемляют права российских СМИ и используют свои средства массовой информации как инструмент для достижения своих целей, заявил президент России Владимир Путин.

Мы видим, что во многих странах, во всяком случае тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага... там начинают прижимать и наших журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого — придерживаются продвижения своего собственного информационного контента, в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики, — цитирует президента РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Путин назвал блокировки российских СМИ в соцсетях актом цензуры. Путин подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, это делают её зарубежные партнёры.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона попадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Этот статус могут присваивать генеральный прокурор, а также его заместители по согласованию с МИД РФ. За цензуру предусмотрена блокировка, замедление трафика, а также штрафы от нескольких тысяч рублей до 3 млн рублей. Базу нарушителей будет вести Роскомнадзор.