Путин и Шойгу поздравили военных Сухопутных войск с праздником

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск.

Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость, — говорится в поздравлении президента.

К чествованию военных с Днем Сухопутных войск присоединился министр обороны Сергей Шойгу, его поздравление опубликовало военное ведомство. Он подчеркнул, что в ходе спецоперации личный состав Сухопутных войск эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке.

Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство, — отметил Шойгу.

Самыми многочисленными из всех родов Вооруженных сил Российской Федерации считаются сухопутные войска. По данным на 2023 год в их состав входят порядка 280 тыс. человек. В связи с текущей политической ситуацией войска ПВО имеют особое значение для безопасности страны, поэтому в День Сухопутных войск в 2023 году им будет уделено особое внимание. В разных городах России проходят торжественные церемонии возложения цветов, и если позволяет погода — в парках и на площадях проводят показательные выступления различных родов войск.