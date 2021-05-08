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Путин и Шойгу оценили парад Победы на Красной площади

13:14, 09 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу оценили парад Победы, который прошёл 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.

По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами, — сказал Салюков.

Он отметил, что в ведомстве сильно интересуются мнением тех, кто в годы войны боролся за мирное небо над головой. По его словам, ветеранам очень понравился парад.

Главком уточнил, что принимающие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. Он подчеркнул, что погода в столице во время торжественного шествия оставляла желать лучшего, однако «ребята старались все».

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

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