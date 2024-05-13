Путин и «принцы»: что значат отставки и назначения в правительстве России

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Президент России умеет удивлять. И вместо традиционной тонкой перенастройки правительства грянула смена министра обороны. Причем когда инцидент с арестом одного из замов Шойгу перешел в разряд рутинного расследования. Но вот вместо Минобороны возглавил известный экономист, специалист в области прогнозирования и создания цифровых платформ управления хозяйственным комплексом.

И это может свидетельствовать только об одном: нам предстоит тернистый путь до победы в СВО, и нужен специалист, который лучше других знает о нашем ресурсном потенциале и инструментах его рационального использования в интересах модернизации и перевооружения армии. И таким критериям идеально соответствует Андрей Белоусов.

Но не только этим примечателен новый правительственный расклад.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

Правительство «принцев»

В том, что президент оставит во главе правительства Михаила Мишустина, мало кто сомневался, несмотря на системные вбросы иных имен. С ним кабинет министров прошел и пандемию, и попытки подорвать нашу экономику бесчисленными санкциями. К тому же опыт реализации майских указов поможет правительству во главе с прежним капитаном без раскачки приступить к осуществлению новых перспективных задач, включая сбережение народонаселения и подъем общего уровня жизни.

Однако где гарантия, что уже в 2026 году, после выборов нового состава Госдумы, в правительстве не произойдут новые существенные изменения? Во всяком случае у Мишустина ныне три молодых и перспективных зама: Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Патрушев. Все трое пользуются личным доверием не только президента, но и наших влиятельных политико-финансовых групп. Так что в некотором смысле можно говорить о поколении «принцев», готовых с течением времени встать и во главе правительства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причем неспроста Новак ныне курирует и важнейший экономический блок, первый заместитель Мантуров определяет стратегию ОПК, который на ближайшие годы становится локомотивом нашей индустриализации. А уход из Совбеза Николая Патрушева может быть расценен как ход ради карьерного роста сына Дмитрия. Так что новому поколению управленцев дается шанс проявить себя в экстремальных условиях реформирования и жесткого внешнего воздействия.

Горнило губернаторства

При нынешней правительственной перестройке стал заметен интерес Кремля к эффективным губернаторам. Давно правительство не пополнялось сразу четырьмя специалистами «с земли». Причем практически у всех «поднятых» на столь высокий уровень был опыт работы в федеральных министерствах и ведомствах, но не на первых ролях.

Однако успешная работа не по одному сроку в качестве региональных лидеров позволила им вернуться в Центр уже в ином профессиональном качестве. Это заодно Путин дал мощный сигнал их провинциальным коллегам: для всех есть перспектива реального социального лифта.

Каких партийных цветов будет Хабаровск

Особняком, конечно, стоит перевод Михаила Дегтярева из хабаровского губернаторства на пост министра спорта, который в нынешних условиях изоляции вряд ли бы заинтересовал кого-то из мощных политических игроков. Но тут важно другое. С одной стороны, такой ход лишил ЛДПР соблазна, подобно коллегам из КПРФ и СРЗП, заявлять, что при голосовании по кандидатурам одних министров они воздержатся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Дегтярев

С другой, пока не известно, сохранится ли Хабаровский край за либерал-демократами. Если нет, то это многими аналитиками будет воспринято как признак возможного слияния ЛДПР с одной из партий. Тем более что министерский пост Дегтярева не превратит обновленное правительство в коалиционное.

Ну а сохранение Сергея Лаврова на посту главы МИД может свидетельствовать только о прежнем жестком внешнеполитическом курсе. А тот факт, что главой МВД остается Владимир Колокольцев, — это сигнал многократно реформированному ведомству, что на этот раз никаких встрясок не будет.

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