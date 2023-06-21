Путин и Лукашенко сделали ход ядерным конем Первая часть ядерных зарядов уже доставлена из России в Белоруссию

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Союзное государство сделало, что называется, ход конем. Пока наши западные доброжелатели хором обсуждали перспективы появления в Белоруссии нашего ядерного оружия 7 июля, выяснилось, что сроки ускорились и первые боеголовки уже доставлены на место своей новой дислокации.

Большое советское наследство

Процесс доставки и размещения ядерных боеголовок ускорился по той причине, что власти Белоруссии рачительно сохранили еще советские ядерные хранилища, которые, видимо, в порыве отказа от предрассудков холодной войны не были полностью переоборудованы в овощехранилища. Со свойственной ему афористичностью Александр Лукашенко сообщил стране и миру, что хранилищ этих «как собак в деревне» и что пять-шесть «сарайчиков» приведено в порядок. А потому доставляемые снаряды будут надежно рассредоточены.

Впрочем, известно, что такие «сарайчики» были в свое время рассчитаны на то, чтобы выдержать прямое попадание по примеру защиты АЭС. Собственно, сохраненная инфраструктура и позволила не терять времени при проведении этой стратегической операции.

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Конечно, многие нюансы соглашения абсолютно секретны. Но сам Лукашенко признавался, что баланс суверенных прав соблюден: системы «Искандер» обслуживают белорусские военнослужащие, у Су-31, способных нести даже «Кинжалы», местные, подготовленные заранее экипажи. А вот сами боеголовки и бомбы, понятно, контролируются российскими спецами. Так что ни малейшего нарушения положений Договора о нераспространении ядерного оружия обнаружить не удастся.

Кого собираемся сдерживать

Понятно, что перевод в Белоруссию ядерного оружия, ставшего ныне классическим «последним доводом королей», это решительный и демонстративный ответ всем тем приготовлениям, что ныне разворачиваются в той же Польше.

Между тем явно теряющие ощущение реальности паны не просто подводят к белорусским границам свою 160-ю механизированную дивизию, хотят увеличить свою армию до трехсот тысяч, то есть фактически ее удвоить. Но они не прочь принять у себя и американские ядерные фугасы и бомбы, от которых с удовольствием избавились бы другие натовские страны. Системы американской ПРО, оснащенные ракетами большого радиуса действия, давно уже там.

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Так что, видимо, у Варшавы велик соблазн ввести свои силы не только в западные области Украины, точат они зуб и на Белоруссию. Более того, по сообщению английской SUNDAY TIMES, такие планы уже переводятся в практическую плоскость, поскольку на польских полигонах готовят силы вторжения из числа покинувших Белоруссию оппозиционеров. Причем во главе таких банд стоят якобы бывшие белорусские силовики и спецслужбисты, также отправившиеся в эмиграцию.

Словом, ситуация в регионе все более напряженная. И заявление Александра Григорьевича, что в случае чего «у нас рука не дрогнет», звучит жестким, но предельно откровенным предупреждением.

Сколько стоит такой ход

Вообще, размещение нашего ядерного оружия у сябров — это такое соломоново решение. Республиканскому руководству не понравилась идея появления в стране российской военной базы. Вместо этого Лукашенко попросил предоставить самые современные российские вооружения. Как он сам утверждает, и ядерное оружие было размещено в Белоруссии по его настоятельной просьбе.

Как ни парадоксально, но ядерное оружие считается не только самым смертоносным, но и самым рентабельным средством обеспечения своей обороны. На этом, кстати, зиждется французская концепция ядерных сил Force de frappe.

Потому-то белорусы сами будут обслуживать те же «Искандеры», но с минимальными затратами с учетом сохраненной советской логистики оборона Союзного государства укрепляется существенно. Да и сокращение подлетного времени наших ядерных носителей может сыграть роль холодного душа.